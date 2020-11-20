韓股周五上午小幅波動，幾乎沒有太大變化。疫情導致居家和社交限制的擔憂，掩蓋了更多疫苗正面開發的樂觀情緒。

周五南韓KOSPI指數漲5.4點或+0.21%，為2552點。外資為淨買家，在主板買超407億韓元。

南韓總理周五警告，如果目前的染疫水準沒有獲得控制，不排除再次祭出嚴格社交限制，總理並敦促民眾避免社交聚會。

南韓周五單日確診數出現連續第三日超過300名。

阿斯利康(AstraZeneca)和牛津大學周四指出，其候選疫苗能對老年人產生強烈免疫效果，推升市場樂觀信心。

美國財政部長呼籲結束對受創企業的紓困，增添市場不安。

主要大型股互見漲跌。三星電子漲0.15%，報6.45萬韓元；SK海力士跌1.0%，報9.7萬韓元。

三星生物製藥跌1.6%，賽特瑞恩漲0.8%。

韓元在離岸交易平台跌0.1%，1114.2韓元兌一美元。

(時報資訊)