網紅周揚青告別渣男後，事業運大開，和陳偉霆、歐陽娜娜、范丞丞等人參加大陸綜藝節目《潮流合夥人》第二季，然而日前發布會影片曝光，卻有不少網友發現周揚青的脖子消失，關鍵字還一度上熱搜，她想找媽媽討拍又遭到補刀，「誰讓妳穿的那衣服？」

周揚青日前穿著前衛潮服出席《潮流合夥人》第二季節目發布會，但由於衣服墊肩的關係，讓她看起來就像是脖子消失般，頓時在網路引起熱烈討論，網友紛紛狠批她比例奇怪，讓周揚青都忍不住自嘲，「真糟糕，今天的脖子不見了。」更在IG曬出多張美照為自己平反。

周揚青自嘲脖子沒了。(圖/翻攝自微博)

周揚青曬出美照平反。(圖/翻攝自周揚青IG)

事後周揚青和周媽媽討拍，希望獲得一些安慰，沒想到向來有話直說的媽媽也砲火猛烈，「我不想打擊妳，但我覺得就妳穿得跟個小丑似的」，接著又批評周揚青墊肩外套的帽子，「那個帽子老往後唄，還老得拽著」，最後更搬出一旁的歐陽娜娜和她比較一番，「你看那個娜娜穿著就挺舒服的」。

周揚青和媽媽討拍反遭補刀。(圖/翻攝自微博)

一連串猛烈攻擊讓周揚青心碎滿地，無奈地說，「當你想要從愛的人那裡找點安慰，卻不幸遭受到了更大的打擊」，但她也透露，還好自己心裡承受力強，「只要不說頭大，一切都好說」，母女朋友般的互動也讓網友都笑翻。

(中時新聞網)