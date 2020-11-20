一名網友日前分享他出社會第一份工作，每天早上8點上班到晚上9點，中間幾乎沒有休息時間，每個月休假4天，月薪約4萬5千元，他開心表示「我是否晉升到人生勝利組了？」有網友嘲笑他一個月工時換算下來非常長，他仍不以為意回應「計較時薪一定是對工作不夠熱情，不夠愛公司」。

該網友在在PTT板上分享第一份工作的待遇，「每天只要早八晚九就好，而且一個月還有四天假」，且大部分都是邊上班邊工作，幾乎沒有休息的時間，扣掉勞健保加上獎金之後，一個月可以領4萬5千元。對於這樣的待遇他感到興奮，認為自己根本超幸運，「我是否晉升到人生勝利組了？」

貼文一出後，有網友詢問他是做什麼工作，他則神秘地回答「秘密唷！這麼好的工作怎麼可以讓別人知道」。還有人說，「一個月才四天假，你有換算時薪才多少嗎？」而他仍不以為意，對工作相當有熱情地表示，「計較時薪一定是對工作不夠熱情，不夠愛公司」。

不少網友看完文章後紛紛留言，認為他「奴性真重」，「現在年輕人都這麼血汗嗎」，有人說賺這麼多時間花，其實不值得，如果用時薪換算下才133元。

(中時新聞網)