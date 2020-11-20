堅決反對進口瘦肉精豬肉！11月22日中正紀念堂前「反萊豬、護食安」遊行。

秋鬥遊行將於本周日（11月22日）正式舉行，中國國民黨今(19)日於立法院議場前召開「反萊豬、護食安」遊行前記者會。國民黨主席江啟臣、立院黨團總召林為洲、文傳會主委王育敏及多位黨籍立委身穿黑色T恤，公布當日遊行路線及相關文宣品設計，呼籲全民1122共同站出來參與遊行，對蔡政府罔顧人民健康，蠻橫開放萊豬進口大聲抗議！

中國國民黨今(19)日於立法院議場前召開「反萊豬、護食安」遊行前記者會。(圖/截自江啟臣粉絲團)

國民黨強調，這次一同參與民間團體發起的秋鬥遊行，除了持續號召、加強動員外，更要呼籲所有支持者，面對民進黨一黨獨大的蠻橫粗暴，要團結並肩前行，「反對危害國人健康的萊克多巴胺豬肉，阻擋雙標民進黨的一意孤行」。

國民黨特別設計「反萊豬，護食安，站出來」遊行布條，並將最新萊豬幹話撲克牌「時空環境不同，換人民來出牌」中，精挑十張輸出為大型背板，由人員青年朋友穿戴於遊行隊伍間，屆時將是一大亮點。同時，在中正紀念堂前的集結點，民眾亦可以領取「萊豬不要來」系列貼紙二款：KMT反萊豬護健康、No Ractopamine Pork，以及印有「反萊豬，護食安」的氣球、充氣加油棒、多款手板等，以增加活動識別度及民眾的參與感。

國民黨呼籲所有民眾以及黨公職人員共同於22日一起走上街頭，12時30分在中正紀念堂前集結、領取抗議小物，13時30分正式加入秋鬥遊行行列。並提醒參加遊行民眾，服裝請以配合主辦方提供之dress code黑色上衣為主。當日遊行人數眾多，建議民眾配戴口罩，並防範天候變化自備雨具。

(中時新聞網)