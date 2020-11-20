好市多北台中店開幕，首日上午周邊交通還算順暢。（馮惠宜攝）

在台中捷運綠線開通後，美式賣場北台中好市多店開幕首日上午，配合交通管制得宜，罕見出現不塞車的景象，據悉臨近的總站夜市目前也積極籌備重新開幕，主管單位台中市經發局透漏，目前業者營業執照已交由交通局，警察局複審中，最快可望兩周後可重新開幕，業者強調，一旦通過審核會以最快速度復業。

好市多北台中店11月20日開幕，原先預期開幕蜜月期會造成周邊道路塞車，但開幕首日業者聚焦在多項限量商品，針對其他會員是結帳送限定購物袋，顯然吸引力有限，加上台中捷運試營運搭乘免費，使得很多消費者是搭捷運進場，整個上午看來車流平順。

比照一個月前鄰近台中總站夜市開幕，人潮、車潮塞爆情景，不少民眾直讚「有捷運真好」，也有人期待總站夜市可以重新回歸，對此台中市經發局指出，目前業者送出的申請書已進入複審階段，由交通局、警察局複審，一旦通過最快兩周後可重新開業。

對此總站夜市業者回應，目前只等拿到營業許可證，一旦有好消息一定第一時間對外公告，也希望可以趕快重新開幕。不過一般預估，總站夜市極可能在中捷試乘免費結束後才會重新開幕，也可藉此刺激更多民眾使用捷運。

(中時 )