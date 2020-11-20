苗栗市58歲陳姓男子平時獨居，17日凌晨5點多在家中吃完早餐後突然昏倒，撞擊聲與呼救聲引起鄰居注意，嚇得報警處理，警方抵達現場發現民宅大門深鎖，趕緊爬窗開門救人，經救護人員初步判斷陳男疑似中風，送往醫院急救，男子雖然需住院，但無生命危險，讓趕來醫院的陳男家屬鬆了一口氣。

苗栗警察分局南苗派出所警員王奕凱、鄧宏德於17日巡邏時，接獲勤務指揮中心通報，有男子在家中不明原因昏倒，情況危急，員警到場發現1名年約50幾歲男子倒臥在客廳，意識清楚不時呼喊救命，並告知員警自己疑似中風，身體右半側無知覺。

男子住家大門鎖住，由於現場情況危急，警方立即以爬窗方式進入開門，同時通知消防隊救護人員到場。救護人員先行初步急救後，由警車開道讓救護車迅速送往市區1間醫院急救，經醫院急救治療後，確認陳姓男子因中風需留院觀察，但無生命危險。

陳男的妹妹經員警通知到醫院見到哥哥無生命危險，頓時卸下心中的大石頭，同時對於警方及消防救護人員積極救人，挽救寶貴性命，表示萬分感謝。

(中時 )