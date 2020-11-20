國家傳播通訊委員會（NCC）決議，不予中天新聞台換照，主委陳耀祥強調，對每一家新聞台審議的標準、法律規定，都是一致的，也不會審查媒體的政治立場。不過，有媒體認為，民進黨分三部曲追殺前高雄市長韓國瑜，關中天便是最終曲。韓國瑜對此也射出穿雲箭，就看後續如何發展。

港媒《中評網》直言，中天關台是民進黨追殺韓國瑜三部曲的最終曲。民進黨追殺韓國瑜共有三部曲，第一部曲是民進黨在總統大選中，對韓國瑜極盡所能的抹黑；第二部曲便是進行罷韓，對韓國瑜趕盡殺絕；最終曲就是關掉讓韓國瑜崛起的中天，目的要防韓起死回生、東山再起，對綠營再次產生威脅。

中天新聞關台後，韓國瑜也在臉書表示，「在我看來就是七個小矮人爭先恐後、搶著吹捧幕後的白雪公主」，NCC的七個委員，各個來自專業領域，有學者、有專家、有官員，但現在他們通通成了謀殺台灣新聞自由的兇手、成了埋葬台灣民主的劊子手！

該報導更觀察，韓國瑜這篇貼文發出後，不到24個小時按讚人數就破了8萬，更有許多韓粉留言表示，會揪團參與秋鬥遊行。韓國瑜此舉無異是射出穿雲箭，號召韓粉站出來，但這是否成為韓國瑜再起之機，就要看後續的發展。

(中時新聞網)