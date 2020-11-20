新加坡雙胞胎女團BY2由姊姊MIKO、妹妹YUMI所組成，去年兩人另取中文藝名孫涵、孫雨，兩人出道12年以來常陷整型疑雲，但她們都澄清是妝容改變所致。最近YUMI剪了空氣感妹妹頭瀏海，讓人感覺五官更升級，整個人像小了十多歲，秒回國中妹。

28歲的MIKO、YUMI先前曾在台灣出專輯，最近將重心移往大陸，先前因疫情姊妹倆卡在新加坡動彈不得，BY2發文透露很多人以為她們不想接受隔離才不回大陸，「但其實尋求公司辦理邀請函的我們已經等了足足三個月，在等待的這幾個月裡問過早已飛去內地的新加坡朋友們，也跑了幾趟中國駐新加坡大使館諮詢如何辦理手續。」

YUMI剪了妹妹頭後整個人逆齡變年輕。（圖／翻攝自yumisecrets IG）

BY2當時文中透露兩人早在2014年就搬到北京定居，「從老家的全部物品早已搬到內地，所以北京是伴隨我們成長的地方，充滿了情感。」10月初兩人如願到上海接受隔離，出關後YUMI在IG分享上節目錄影照片，開心說：「十個月後回到舞台，不用被距離和時間折磨了」。

BY2早年出道形象青春洋溢。（圖／中時資料照片）

而網友發現，剪了妹妹頭的YUMI整張臉變得更美更年輕，跟姊姊MIKO站在一起終於明顯分的清兩人，而BY2過去親上火線被問是否整型時，強調：「身正不怕影子歪」，並指是透過整牙、健身減肥、化妝改變，才給人有整型錯覺。

(中時新聞網)