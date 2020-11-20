今年受惠房地產火熱、台商回流建廠等，帶動鋼筋需求增溫，鋼筋廠海光(2038)連續三季獲利，前三季每股賺0.52元，比去年同期的每股淨損0.86元明顯轉好。公司也看好明年整體鋼筋市場持續成長。

海光參加券商舉行之法說會，公司指出，今年台灣鋼市需求增溫，主要隨著房地產火熱、前瞻基礎建設增溫、台商回流建廠、都市更新帶動國內鋼筋消費量持續增加。

海光預期，2020年，全台鋼筋消費量預估580萬噸，預估該公司全年出貨量約46萬噸，市佔率約7.9%。2021年全台消費量可望突破600萬噸。

海光今年連續三季獲利，第三季每股淨利0.13元；前三季EPS 0.52元，也比去年同期的每股淨損0.86元轉盈。

隨著台商建廠以及營建業需求回溫，海光前三季營收54.88億元，毛利率相較去年同期轉正為4.32%；本業相較去年轉盈，營業淨利1.09億元；淨利歸屬於母公司業主9474萬元，每股淨利0.52元。

海光10月營收5.57億元，年減17.72%，前10月營收60.94億元，年減6.06%。

(時報資訊)