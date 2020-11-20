以ONE老師、村田雄介老師漫畫原作的TV動畫《一拳超人》為題材，日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(20)日宣布，宇宙霸主波羅斯的得力手下「格流剛許普」定向招募復刻活動將於 11 月 22 日起限時開啟，SSR怪人「格流剛許普」出線機率將大幅提升，定向有禮限時回饋、角色試煉等活動也將輪番上陣。不僅如此，「殭屍俠」配件定向UP、「梅爾薩加德」及「葛羅里巴斯」專屬道具娃娃機等精彩活動也將於近期正式啟動，多種豪華報酬等你來拿。更值得一提的是，官方團隊特別加碼，搶先公開 11 月 27 日全新改版內容，豪華升級豐收系統「集訓中心」即將開放！敬請各位英雄玩家拭目以待！

《一拳超人：最強之男》繁中版「殭屍俠」配件定向UP活動即將開啟！

《一拳超人：最強之男》繁中版「梅爾薩加德」及「葛羅里巴斯」專屬道具娃娃機即將於近期登場！

《一拳超人：最強之男》升級改版 11 月 27 日正式啟動！「集訓中心」即將解放！

想輕鬆升級變無敵，就從「集訓中心」開始！《一拳超人：最強之男》繁中版確定於 11 月 27 日強勢改版，此次改版將啟動全新自動豐收系統「集訓中心」，玩家可在遊戲中輕鬆放置、掛機升等，毫不費力闖蕩升級，眾多驚奇有趣功能，等待玩家 11 月 27 日盡情探索與征服！

「集訓中心」又可分為「集訓探險」、「組員集訓」、「系列特訓」三部分。

集訓探險：玩家挑戰「集訓探險」時，無需花費任何體力及活力，遊戲將會自動戰鬥。「集訓探險」將根據英雄、怪人陣營及四大系別格鬥、武裝、超能、科技進行分類，各系別擁有獨立戰鬥進度，不互相牽絆，每小時各系別的掉落虛寶產量，將依照各自戰鬥進度而有所區別，但玩家需特別記得每8小時需進入系統領取獎勵一次。

組織集訓：「組員集訓」又可細分為「等級集訓」、「技能集訓」。「等級集訓」需請玩家將等級最高的8個角色作為組長，並另外選擇其他欲訓練的角色作為組員，遊戲將會自動平均8位組長角色等級，並盡快將組員角色等級提升至組長的平均級別。「技能集訓」則是一種快速提升技能的系統，玩家透過消耗材料提升普攻、絕技、被動技能的傷害及加成數值。兩種集訓系統皆能幫助各位英雄玩家快速提升角色，是培養強大陣容不可缺少的訓練項目。

系別訓練：「系別訓練」即是為了提升各角色搭配速度的升級系統，透過各系別的屬性升級，速度也將會大幅提高，玩家可依各系別不同的階段，達到速度差，為角色陣容作更好的分配調度。

《一拳超人：最強之男》號稱宇宙第一念動力大師的「格流剛許普」強力技能設定公開！

格流剛許普，屬暗黑強盜團的團員之一，為宇宙霸主波羅斯的得力手下，負責在艦內用腦波傳遞消息與溝通，自稱宇宙第一念動力大師。戰鬥實力不容小覷。

格流剛許普

聲優：後藤弘樹

系列：超能

陣營：怪人

定位：整排攻擊，能量封鎖

技能：

普攻：意念搬物。對單體目標3連擊造成120%攻擊傷害，行動後會隨機使一名隊友進入「暴走」狀態(攻擊時傷害提高30%)。

 絕技：念動流石波。對整排每名敵人5連擊造成130%攻擊傷害，並使敵人陷入「恐慌」狀態(戰隊的1點能量被封鎖，持續1回合)。

被動：念動大師。每次行動後扣除主目標處於封鎖狀態的能量，每扣除一點能量對全體造成40%攻擊力的額外傷害。永久增加自身生命值。限制解除到五星可增強被動效果。

《一拳超人：最強之男》繁中版SSR怪人「格流剛許普」強大技能設定磅礡鉅獻！

《一拳超人：最強之男》SSR怪人「格流剛許普」定向招募精彩復刻專屬活動即將重磅登場！

【活動1】SSR怪人「格流剛許普」定向招募

活動時間：2020.11.22 05:00 - 2020.11.27 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「定向招募」卡池抽卡，抽中指定SSR怪人「格流剛許普」機率將大幅提升。

【活動2】SSR怪人「格流剛許普」定向有禮限時回饋

活動時間：2020.11.22 05:00 - 2020.11.27 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「定向招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

【活動3】SSR怪人「格流剛許普」角色試煉

活動時間：2020.11.22 05:00 - 2020.11.27 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用指定英雄角色格流剛許普完成指定任務，即可獲得豐厚獎勵。

※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

《一拳超人：最強之男》SSR怪人「格流剛許普」定向招募活動 11 月 22 日精彩開催！

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