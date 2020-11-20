陸民航局：未對波音737 MAX在中國復飛設定時間表 11:532020/11/20 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 波音737 MAX客機。（中新社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 當地時間18日，美國聯邦航空局稱，已正式批准波音737 MAX客機復飛。央視報導，針對這一情況，中國民用航空局表示，沒有對該機型的復飛設定時間表，維持此前的三原則不變：即飛機的設計更改必須獲得適航批准；駕駛員必須得到充分有效的訓練；兩起事故的調查結論必須是明確的，改進措施是有效的。 (中時 ) #設定 #時間表 #航空 #波音 #中國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國民黨智庫：RECP衝擊大 學者建議政府承認九二共識爭取中國助我加入 13:152020/11/20 政治 大陸官媒指飛官投誠 民進黨批：極為卑劣 13:482020/11/20 政治 APEC視訊演說 習強調擴大開放 04:102020/11/20 兩岸要聞 陸學者：亞洲沒有形成小北約的土壤 10:482020/11/20 兩岸 美政府過渡期 台海衝突機率低 04:102020/11/20 兩岸新聞 迎開放銀行 第二資料庫拍板 04:102020/11/20 金融．稅務 波音737 MAX准復飛 重啟商業服務阻礙多 04:102020/11/20 全球財經 斥資3420億建5奈米晶圓廠 獲當地議會通過 鳳凰城好消息 台積電新廠明年動工 04:102020/11/20 焦點要聞 專家傳真－總統大選後 美中半導體競合的變與不變 04:102020/11/20 專題周報 習近平：中國不停止開放 不搞小圈子 04:102020/11/20 財經要聞 兩岸熱門新聞 超狂「下體鐵襠功」百斤木樁狂撞 65歲翁毫髮無傷 - 兩岸 陸學者：亞洲沒有形成小北約的土壤 - 兩岸 國造潛艦10年成軍 性能未超劍龍級 - 焦點新聞 - 旺報 美參院戰略報告：中國太大裝備太好 美歐無法單獨應對 - 兩岸 新郎結婚卻「戴綠帽」 邊走邊被竹鞭抽 爸竟掛超丟臉的牌子 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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