當地時間18日，美國聯邦航空局稱，已正式批准波音737 MAX客機復飛。央視報導，針對這一情況，中國民用航空局表示，沒有對該機型的復飛設定時間表，維持此前的三原則不變：即飛機的設計更改必須獲得適航批准；駕駛員必須得到充分有效的訓練；兩起事故的調查結論必須是明確的，改進措施是有效的。

(中時 )