東華大學教授施正鋒今在臉書指出，「如果連起碼的自由都不捍衛所謂的民主還剩下多少？」台聯秘書長周倪安卻留言以「我們台灣人」開頭回應，施正鋒則冷回「請不要濫用『我們台灣人』」。

施正鋒今在臉書指出，「最近一直反覆思考，百思不解我們知道的人：獨立建國的目標虛應故事也罷，如果連起碼的自由都不捍衛，所謂的民主還剩下多少？」

周倪安則在下面留言，「我們台灣人不捍衛製造假新聞的自由！媒體的工作應該是傳遞真實發生的事！不論藍綠！但台灣有些媒體真是糟透了！優質的又很難生存。」隨後即有人留言，「請一視同仁監督三民自喔！」施正鋒隨後也留言，「請不要濫用『我們台灣人』」，顯然是回應周倪安。

施正鋒日前辭去喜樂島聯盟時說，因接受中國時報邀稿，還有日前因為中天新聞台換照事件，及他公開表示，言論自由非無限上綱，政治立場不同是自然，多元意見都需尊重，隨即遭到黨內部分人士責難。

(中時 )