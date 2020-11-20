中國外長王毅 11月24、25日訪日 11:502020/11/20 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本外務大臣茂木敏充20日表示，中國國務委員兼外交部長王毅將於11月24～25日訪問東京。 茂木敏充稱，除了雙邊問題外，他還希望就新冠疫情交換意見。 日媒日前報導，日本與中國政府已開始協調王毅訪日，屆時除了與茂木敏充會談，雙方也正協調王毅拜會日本首相菅義偉。 報導指出，日中外長會談上，日方可能會針對中國公務船不斷進入釣魚台列嶼附近海域，要求中方自制；另方面也可能以日中恢復商務人士往來，及日中韓3方持續談判自由貿易協定為主，與中國商議經濟面上的合作關係。 (工商 ) #王毅 #中國 #茂木敏充 #訪日 #協調 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 秋鬥3毒魔王 11月22日萬人嗆蔡政府 04:102020/11/20 生活新聞 反萊豬、護食安 國民黨呼籲全民1122站出來 11:382020/11/20 政治 全球奢侈品交易 中國人貢獻三分之一 10:592020/11/20 財經 新聞早班車》鳳凰城好消息 台積電新廠明年動工 06:302020/11/20 政治 大陸11月LPR利率連續7個月不變 10:552020/11/20 財經 《店頭市場》明係申請上興櫃 大恆資源12月1日創櫃板前籌資 14:322020/11/20 財經 繼RCEP後…大陸重申：積極加入CPTPP 04:102020/11/20 財經要聞 叡揚12月10日上櫃 今起競拍 04:102020/11/20 證券．權證 張毅火化輕煙楊惠姍慟別 04:102020/11/20 娛樂新聞 蔡總統24日將出席潛艦國造案開工典禮 13:012020/11/20 政治 財經熱門新聞 不瘋搶半導體 謝金河：大咖認錯了 回頭買「金城武 」 - 財經 大陸製造業將被印越取代？學者投書日媒：只是假象別信唱衰 - 財經 台幣漲到央行扛不住 金管會找壽險業出手救 - 財經 - 工商 不是陸品牌、特斯拉 大陸最暢銷電動車竟是美百年車廠 - 財經 他狠話「買下台積電」5年後輸到脫褲 爆陸半導體下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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