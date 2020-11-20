日本外務大臣茂木敏充20日表示，中國國務委員兼外交部長王毅將於11月24～25日訪問東京。

茂木敏充稱，除了雙邊問題外，他還希望就新冠疫情交換意見。

日媒日前報導，日本與中國政府已開始協調王毅訪日，屆時除了與茂木敏充會談，雙方也正協調王毅拜會日本首相菅義偉。

報導指出，日中外長會談上，日方可能會針對中國公務船不斷進入釣魚台列嶼附近海域，要求中方自制；另方面也可能以日中恢復商務人士往來，及日中韓3方持續談判自由貿易協定為主，與中國商議經濟面上的合作關係。

(工商 )