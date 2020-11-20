內政部警政署日前公布30名全國最新候用分局長錄取名單，台中市政府警察局第三分局行政組長林威廷，從眾多優秀的警察幹部中脫穎而出，並將於109年11月23日前往警大受訓，分局長張則誠特準備精緻鋼珠筆贈送林威廷組長恭賀其金榜題名，祝福林組長未來能夠步步高升、更上一層樓，帶領同仁一同為社會治安打拼。

行政組長林威廷從警已28載，自中央警察大學刑事警察系65期畢業以來，曾任派出所長、警備隊長、警務正、督察員等職，具有豐富的內外勤歷練及專業能力，行事作風低調、深藏若虛，渠近日方由保安民防組調任行政組，在其擔任保民組長一職6年期間，不但組內工作氣氛融洽愉快，業務績效更是亮眼，「108年軍民聯合防空(萬安42號)演習」評核成績榮獲全國第1名，春安工作、動員業務輔訪、保安裝備檢查等業務評比也屢獲佳績。

林威廷將於11月23日前往警大受訓4週，未來結訓後將依序派任擔任縣（市）政府警察局分局長重責，為警察幹部團隊注入強而有力的新血。

分局長張則誠對於林威廷勇於挑戰自我，表達欽佩及誠摯的祝福，更讚許林組長公務上向來兢兢業業，盡心盡力皆是有目共睹，林組長從眾多優秀的競爭者中脫穎而出實屬不易，相信他必能身先士卒，帶領團隊建構優質警政文化，也祝福他未來職涯能百尺竿頭，更進一步!

(中時 )