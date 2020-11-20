由韓國公司NEOWIZ開發、營運的策略RPG手遊《Kingdom of Heroes:英雄王國》即日起更新推出第二季故事劇情，同時也加入全新英雄額外成長功能、8名5星英雄及符文套裝，帶給玩家更多精彩刺激的冒險旅程。此外，官方特別推出多項福利活動，完成指定條件，就可以帶走傳說召喚卷軸、6星晉級券、神之召喚卷軸、5星傳說生命符文禮包、5星英雄「莉莉斯」等豐厚好禮。

在全新第二季故事劇情中，克服極限且突破黑暗浴火重生的「亞瑟」與擁有強大力量的「殷維」將展開對抗，同時也新增6個冒險區域及英雄額外成長功能「潛在能力」。「潛在能力」除了可以大幅提高英雄的能力值之外，也會同步強化技能效果與威力，玩家可在異界地下城及覺醒溪谷獲得解放材料後使用該能力。

克服極限且突破黑暗浴火重生的「亞瑟」。(圖/NEOWIZ提供)

本次也帶來全新8名5星英雄及6款符文套裝，新英雄分別有暗屬性3名（玄武／奧茲里克／韋法爾）、光屬性2名（卡蓮／費拉）、水屬性2名（朱雀／貝迪比爾）和木屬性1名（雅利安&雅拉恩）。而符文套裝則有忍耐、再生、夾擊、先鋒、破壞、雙刃劍共6款符文，玩家可在冒險區域、銀幣商店及異界地下城中獲得。

為慶祝全新第二季上線，官方特別推出多項福利活動，只要每天登入遊戲，即可獲得「神之召喚卷軸」、「5星傳說生命符文禮包」，還有為期7天的「成長的旅程」活動，完成指定任務且收集成長點數，就可帶走5星英雄「莉莉斯」。此外，新玩家登入遊戲還送5星英雄選擇券和4星英雄「芙蕾雅」，回歸老玩家也能透過活動領取「傳說召喚卷軸」、4星晉級妖精及技能妖精。

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(科技)