新光醫院由院長侯勝茂（中）、副院長洪子仁（右7）領軍，在醫院特助吳欣儒 （右4）支持下，首次參選台灣企業永續獎TCSA就獲得6大獎項，成為最大贏家！圖／新光醫院提供。

由台灣永續能源研究基金會主辦的2020第十三屆「TCSA台灣企業永續獎」，日前於圓山大飯店舉行頒獎典禮，其中「醫院HSR永續方案獎」首選金獎分別由新光醫院的醫療外交帛琉守護及台大醫院雲林分院的阿波羅計畫拿下，其中新光醫院以單一醫院拿到6項大獎，成為全場醫療服務業最大贏家。

「TCSA台灣企業永續獎」已經擁有超過10年以上的歷史，對於企業、科技、製造都是重要標竿，近兩年開始為了強調醫院的社會責任，因此將「醫院HSR永續方案」獎項獨立，盼醫院能有實際作法將醫療和社會連結，由各醫院自行提出案例，經評審委員會與會計確信後頒獎，具有公信力。

新光醫院今年共獲得：「綜合績效獎類」醫院永續企業績優獎、「醫院永續報告類」銀獎、「醫院HSR永續方案」醫療外交－帛琉醫療與健康的跨海守護者金獎、「醫院HSR永續方案」轉動團隊力量、生根在地健康社區，銀獎、「醫院HSR永續方案」醫衛合作產業發展，新光駐緬甸醫療工作小組，銅獎、「醫院HSR永續方案」樂活職場、夢想起飛，銅獎。

新光醫院副院長洪子仁表示，這次獲六個獎項中最令醫院驚喜的是醫院對帛琉國際醫療12年持續經營獲得金獎的肯定！新光自2007年起成立新光與帛琉合作推動小組，長期提供駐診服務，以及「醫院對國家」的轉診協議、營養衛教室等公衛計畫，疫情期間不間斷提供人道救援，成為帛琉跨海守護者，可說為台灣立下「醫療外交」典範。

此外，還有駐緬甸工作小組，2019年時歷經九個月的努力，幫助15歲的「鴨掌男孩」來台手術，順利一圓單手拿筆揮拍打球夢想，展現醫療無國界精神。

新光醫院院長侯勝茂表示，上任以來經常勉勵同仁「醫院不求最大，但求最好」，能成為民眾最信賴的醫學中心外，也不能忘記醫院肩負的社會公益責任，因此這次競賽過程很感謝各部門團隊的努力，尤其是董事長特助吳欣儒的支持與推動鼓勵醫院投入醫院社會責任，更感謝董事長吳東進親自到頒獎現場給同仁勉勵與肯定。

(中時 )