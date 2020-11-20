好市多買蛋糕9天後降價，男「神邏輯」逼退差額，讓不少網友看傻眼直呼，真的太扯了。（圖／翻攝自好市多商品經驗好實說）

好市多奧客真多！一名網友忿忿不平的發文表示，在好市多買了蛋糕，9天後回去發現大降價，讓他超級不爽，去服務中心客訴並要求退差價，還呼籲大家可以去退款，引發網友熱議，不少人狂酸，這邏輯很扯，以後產品要降價得先三讀通過嗎？

一名網友在臉書社團《爆料公社》發文分享，之前去好市多買法式蛋糕，看到價格289元打折變239元，覺得很划算就買了一份，結果9天再去好市多購物，卻無意發現該產品降價成97元，讓他非常不爽，立刻去服務中心詢問及客訴。

原PO表示，詢問過工作人員後，得知「由於該產品不賣了，所以降價（拋售）」但他仍覺得很傻眼，因為「如果是即期品，降價我沒什麼意見」，而這次的經驗值讓他覺得被當成盤子了，好險有發現去反應，若沒有來就吃完了，「也不會發現價格是一降再降，而且降到一個超誇張的地步」。

而原PO也要求好市多必須讓他退蛋糕的差價，最後改以97元結帳，並呼籲大家，「人客啊！若你在上禮拜有買這個物品，你可以趕快去好市多要求退費，因為這樣定價金額真的太不合理」。

許多網友看完立刻開酸，「就不賣了降價出清啊！不然要通知購買的客人回來退貨嗎？那要溯及既往到什麼程度」、「看來現在商家漲價或折扣可能要先立法院3讀通過，公告半年才能實施」、「老婆娶了過五年要不要去退婚？因為當初娶的是25歲...全世界就你最吃不了虧」、「早買早享受，晚買享折扣」、「刷新三觀，這個邏輯好扯」。

(中時新聞網)