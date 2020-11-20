民眾黨團今號召民眾參與22日秋鬥遊行「反萊豬」，用民意把政府給吵醒。（林縉明攝）

秋鬥遊行22日號召民眾上街，表達政府對開放萊豬政策、扼殺言論自由等不滿，民眾黨團幹事長高虹安今表示，政府對於民眾疑慮事項置之不理，連黨團發函詢問各部會政府代辦事項進度，也僅經濟部函文回覆，內容卻只提會進行經濟對話，非常草率，無法接受，呼籲民眾周日一起走上街頭，用民意把政府吵醒，正視民意訴求。

民眾黨團今上午舉行「藍綠別雙標，萊豬就要標」記者會，重申「標示萊劑、源頭管理、嚴格把關」的訴求，高虹安表示，民眾黨團日前列出12項民眾疑慮政府未做到事項，並發函給相關單位詢問代辦事項進度，結果只收到經濟部回函，僅提到會進行經濟對話，其他部會完全沒有回覆，希望民眾一起上街表達不滿。

秋鬥當天除反萊豬訴外，由於中天新聞台換照案審查，日前遭國家通訊傳播委員會（NCC）駁回，國民黨及數個民間團體也號召民眾一同上街「挺中天，捍衛新聞及言論自由」。

民眾黨團總召賴香伶表示，民眾黨當天主訴求是反萊豬，要求政府應標示萊劑、源頭管理、嚴格把關，希望回歸初衷；至於其他團體的訴求都尊重，但不會支持。

賴香伶強調，此次遊行他們是受邀參與，一開始就設定反萊豬訴求，至於其他像是土地、勞工、言論自由等訴求，應該百花齊放，並不能控制說只能參加某部分，因此各種訴求民眾黨都尊重。

(中時 )