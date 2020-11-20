綠捷農地守護聯盟與民團今赴監察院陳情。（趙婉淳攝）

桃園第一條自辦興建的捷運綠線正在興建，而G12、13、13A站周邊土地開發，計畫徵收546公頃面積，是繼桃園航空城後，全台面積第二大區段徵收案。綠捷農地守護聯盟與民團今赴監察院陳情，質疑政府透過捷運站周邊地區的開發，以提高捷運工程的財務自償比，等同讓少數居民承擔公共建設的成本，違反負擔公平原則，要求市府撤回開發案，盼監院能對此做系統性的調查。

「綠線捷運站體外週邊農地開發計畫」是當前台灣第二大的區段徵收案，該案都市計畫面積為642公頃，區段徵收面積高達546公頃，將私人土地、農地變更為以產業為主，住商為輔的發展區，影響人口高達4.4萬人。

綠捷農地守護聯盟上午與台灣反迫遷連線、台灣人權促進會、環境權保障基金會一同前往監察院陳情，當地居民透過行動劇，凸顯桃園市政府為了平衡綠線捷運財務，市長鄭文燦提出「跨域加值方案」，搭配「變更南崁地區都市計畫」，讓捷運工程的財務自償率，從2.86％提升為41.77％，居民痛批鄭文燦竟然上演強徵民地的「農民煉金術」。

台灣反迫遷連線執委田奇峯說，綠色捷運經過的地方非熱鬧地帶，大多以農地為主，但農地的地價稅停徵無利可圖，因此政府就透過「跨域加值方案」，對農民區段徵收，將農地變為建地，進而取得地價稅、房屋稅、土地增值稅資金，也容許捷運站附近的土地可增加容積率，政府在對外變賣容積率，取得的資金再來挹注開發成本。

居民呂培瑲沉痛表示，從父母手上傳承下來的土地，屢次被政府以公共建設為名徵收，如今被切割得支離破碎，根本也所剩無幾；70多歲老翁林勇說，徵收區內住的是世居於此的住戶，然而政府一紙公文就要徵收田園，田園一旦被徵收，子孫也就四散，光是回想起當時的說明會，就讓人徹夜難眠。

台灣人權促進會居住權專員余宜家指出，綠線捷運站體都已徵收，公共設施用地既已取得，要擴大周圍徵收至546公頃根本毫無道理，如此等同要少數居承擔公共建設的成本，違反負擔公平性原則，更有違憲疑慮，而計畫內容也違反《土徵條例》3-1條規範的公益性、必要性原則。

(中時 )