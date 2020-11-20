◎健保費擬調漲 蘇貞昌：從健保永續考量

健保會今將討論健保費率調漲，行政院長蘇貞昌今天表示，行政院會從民生、疫情與健保制度的永續存在，從多方面進行考量。

◎強生化痰藥疑受潮結塊 食藥署令1個月內回收

用於減少呼吸道粘膜分泌物粘稠性的化痰藥「強生」牧舒爾顆粒，出現結塊、顏色異常的情形，疑似是醫院的存放環境不好，導致產品受潮，恐影響藥效。食藥署今公布要求4批藥品1個月內回收，若廠商未如期回收，最高可處500萬元罰鍰。

◎吳德榮：東北風南下 北台今起轉溼涼

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天上午各地晴朗，下午迎風面的北台灣、東半部雲量漸增、高溫較昨日下降，其他地區仍晴朗偏熱；今晚東北風南下，北海岸、北部山區及東半部有局部雨，大台北降雨機率亦提高。

◎新北醫涉性侵自請離職 衛生局：將由懲戒委員會評議

新北市某大型醫院的精神科男醫師，遭一名女網友指控利用職權之便誘導女病患在醫院諮商室發生性關係，男醫師今自請離職；對此新北市衛生局表示，男醫師自請離職不代表卸下責任，將待亞東醫院調查完後上呈報告，由衛生單位聯合召開懲戒委員會，釐清男醫師責任、以及是否吊銷醫師執照等。

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(中時新聞網)