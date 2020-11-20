美國新冠肺炎疫情急速飆升，周四美國平均單日確診數與住院人數再創新高，迫使越來越多政府採取更為嚴格的限制措施，加州周四亦宣布實施夜間宵禁。

目前為止全美至少已有22個州的政府官員發布新的公衛強制令，其中包括收緊社交聚會與非必要商業活動的限制，以及在公共場所佩戴口罩的新規定等。

根據路透社統計，過去兩周美國染疫住院人數大增近50%，截至周四全美將近7萬9,000人因染疫住院，創下疫情爆發以來新高。美國7日平均單日染疫病例達到16萬1,165人，較上周增加26%，亦創下新高記錄。此外，美國染疫死亡人數在周三突破25萬人大關，公衛專家警告到明年3月，這個數字可能會遠超過40萬人。目前美國累計確診病例已經超過1150萬人。

為了遏阻令人憂心的情勢急速惡化，加州州長紐森（Gavin Newsom）周四祭出重要的防疫升級工作，對州內大部分地方的所有室內社交聚會與室外非必要活動頒布宵禁令。

紐森宣布這個「有限居家令」從每日晚間10點開始執行，直到隔日清晨5點，於本周六晚間開始生效，並一直實施到12月21日早晨，加州41個郡共超過94%人口都將納入這項新限制措施。

紐森在聲明中表示，新冠狀病毒正以疫情爆發以來前所未見的速度擴散，接下來幾天與幾周對於阻止疫情飆升將至關重要。

稍早前，來自共和與民主兩黨共10位州長召開電話會議，討論了實施全國口罩強制令的可能性，而總統當選人拜登亦參與會議。拜登重申他無意實施全國性的封鎖。他在記者會上表示：「我不會關閉經濟，就這樣，我要封鎖的是這個病毒，我要再說一遍，沒有全國性的關閉措施。每個地區、每個社區情況都不同。」

在紐森發布新命令之際，全美各州和地方政府也已經重啟對社交與經濟活動的限制措施，試圖遏阻疫情飆升與入冬染疫住院人數激增。

最引發關注的是紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）周三突然宣布再度關閉該市所有公立學校。紐約市是全美最大的公校學區。面對酒吧、餐館與其他商業場所仍准予開放的質疑，白思豪表示，學校關閉只是暫時的，且如果該州感染率持續升高，他預計在一到兩周內，將關閉餐廳內用與健身房。

(時報資訊)