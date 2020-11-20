日本首相菅義偉周五指出，日本正計畫擴大名為CPTPP的區域自由貿易協議。外界認為是為迎合中國和英國參與加入該協議的興趣。

CPTPP全稱為跨太平洋夥伴全面進步協定，將加拿大、澳洲、日本等國連繫起來。

菅義偉指出，日本希望透過RCEP協議的早期決議，以及明年作為主席國的CPTPP的穩定實施和擴張，來達成「亞太的自由貿易時代」(APTA)。菅義偉是在APEC的CEO會議上，以預錄的視頻發表談話。

RCEP在本月由15個國家簽署，為至今全球最大的貿易協定。

中國商務部發言人在周四曾指出，對於加入CPTPP保持開放；而英國今年稍早表示有意願加入CPTPP協定。

日本外長茂木敏充周五在例行記者會上指出，中國外長王毅預定下周訪問日本東京，為兩國自新冠疫情爆發以來政府高層首次的訪問。

此外，菅義偉在APEC視訊演講上，重申其施政優先項目，數位轉型和降低溫室氣體排放。

(時報資訊)