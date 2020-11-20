耀登(3138)初次上市前辦理現金增資發行新股，將於23日啟動上市前競拍，競拍底價42.59元，耀登預計12月11日掛牌上市。

耀登初次上市前辦理現金增資發行新股，其中3740張採競價拍賣，競價拍賣從11月23日起至25日止，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，競拍底價為42.59元，每標單最低為1張，最高497張，以價高者優先得標，並於11月27日上午10點開標，預計12月11日正式掛牌上市。

耀登經營囊括三大重點，包括天線開發、設計及製造，量測設備銷售及技術支援服務，以及電子產品測試認證服務，均涉足5G領域。耀登擁有完整天線整合方案，服務客戶範圍涵蓋筆電、手機等消費性電子、網通、物聯網、車聯網、智慧家庭、工業運用及生醫電子等高複合成長率領域，結合具第三方認證資格的檢測實驗室，在電子產品上市販售前，提供客戶全台唯一一站式，從天線設計到開發製程、生產製造與測試的完整服務。耀登持續耕耘工控、車載等高毛利領域，手握5G高頻陣列天線模組、sub 6G天線等關鍵模組技術的優勢，做好準備在第一時間協助業界突破障礙進入5G市場。

(時報資訊)