罷捷第二階段連署送件 鳳山清「捷」隊徒步遊行

罷免高雄市議員黃捷行動第二階段在9月25日啟動後，於今日送件高雄市選委會，罷捷支持者並集結遊行，聲勢浩大。罷捷總部發言人徐尚賢表示，二階連署書共有40,918份，等同「鳳山40,918人的民意」，也代表著大家「就是要罷免掉黃捷」的決心；更強調，罷捷行動一直承受打壓與抹黑，但這股使命感的情操可謂彌足珍貴，誰汙衊這情操就是在汙蔑人民。此外，黃的連署書份數也超過桃園市議員王浩宇的38,922份。

徐尚賢新聞稿全文如下：

經過將近兩個月的時間，鳳山清捷隊在沒有奧援、人力不足、資源短缺的情形下，依靠民間力量的支持、熱情志工的努力、社會大眾的參與，罷捷總部很榮幸的能完成鳳山四萬多人民的託付，並於今日將鳳山40,918人的民意送至高雄選舉委員會。40,918是妳就要罷，就是要罷免掉黃捷！

罷免黃捷第二階段連署送件審查，代表著鳳山人民要淘汰掉不適任民意代表的意志，象徵著鳳山人民想替鳳山乃至高雄，甚或全台灣找回希望的信念，我們鳳山不需要擾亂社會、落跑閃退、裝模作樣、放蕩不羈、譁眾取寵的議員，人民淘汰掉把民脂民膏用來作秀的議員，是民主社會天經地義的權利！我們人民絕不是塑膠和傻瓜的代言人，無感和沉默也絕不是我們的代名詞，人民展現出自己作主的真諦，是民主社會照耀投射的光芒！

我們民主的國家、自由的社會有不同的觀念和思維，鳳山清捷隊一直承受著無言的打壓、無理的抹黑、無情的嘲諷，但是我們不會氣餒、不會畏懼、不會放棄！因為民意很多元，人民有尊嚴，負起中華民國公民的責任，擔當台灣全民的使命，是人民責任感的驅使！使命感的驅策！這般情操是彌足珍貴的，誰若要汙衊這般情操就是在侮蔑人民！

第二階段連署送件審查後，根據選罷法的規定，選委會有40天的審查期，在這段時間，鳳山清捷隊會規劃繼續一步一腳印的走遍鳳山，進行地毯式的宣傳，讓我們的聲音傳遍鳳山76個里，我們要讓更多鳳山人民了解我們的理念，看見我們的決心！鳳山的清捷行動是鳳山的人民運動！

(中時新聞網)