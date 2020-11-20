長安醫院骨科醫師邱宗恆指出，曾先生經核磁共振檢查發現右邊肩膀旋轉袖肌腱斷裂。（馮惠宜攝）

52歲從事農務的曾先生不慎造成肩膀受傷，右手舉不起來，復健、中醫治療三個多月仍不見起色，友人介紹至長安醫院骨科就診，經核磁共振檢查發現右邊肩膀旋轉袖肌腱斷裂，肩袖肌腱縮進去近4公分，長安醫院骨科醫師邱宗恆為他進行「肩膀關節鏡肌腱縫合手術」治療，目前術後復原狀況良好，很快就回到工作崗位上。

邱宗恆表示，人體的肩關節使用率十分高，當活動量太大、動作太快、用力過猛，都容易發生肩旋轉肌群受傷，是常見的職業傷害之一。務農的曾先生即因操作除草機台不當，瞬間扭力太大，造成肩袖肌腱斷裂。此外像是經常做重複性動作的人，如羽毛球、排球、棒球投手或網球選手等運動員；另外隨著年齡的逐步增長，旋轉肌袖症候群也會日積月累磨損，風險也會顯著增加，40歲以上的族群尤其要特別注意。

邱宗恆說，一般較為輕微的旋轉肌袖損傷，可以透過休息或冰敷等處置方式，慢慢讓肌肉自行修復並改善症狀。一旦像曾先生發生如此嚴重斷裂，則需要以外科手術來修復撕裂，根據不同的情況有不同的術式，目前部分手術已可使用「肩膀關節鏡肌腱縫合手術」治療，有時會使用其他區域的肌腱進行修補，更嚴重甚至會使用肩關節置換術，改以人工關節取代。

邱宗恆呼籲肩袖損傷的患者，保守治療一段時間，若效果不好，沒有明顯改善，一樣有疼痛及舉不起手的問題時，應盡快就醫檢查，透過關節鏡手術進行修復，才能真正重拾生活自理，改善生活品質，千萬不要一拖再拖。

(中時 )