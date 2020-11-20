參謀總長黃曙光上將上午前往花蓮空軍基地督導「1117專案」搜救任務，召集陸、海、空三軍與海巡署，瞭解蔣正志上校最新搜救進度，再次強調要用盡所有方法，找回蔣正志上校與F-16戰機。

黃曙光探視蔣上校家屬，轉達蔡總統、嚴部長的關懷之意。(軍聞社提供)

黃曙光上午在副總長李廷盛、空軍副司令鄭榮豐等人陪同下，前往空軍五聯隊召開「搜救任務協調會」，隨後前往「搜救應變中心」聽取專案搜救報告，掌握當前搜救進度，並提出指導。

黃曙光要求空軍出動P-3C反潛機在海面上500呎進行搜索，隨後，透過海軍船艦聲納系統，確認飛機可能的位置，最後將資料整合後，透由民間「奧黛麗絲號」執行打撈作業。

黃曙光強調，此次任務攸關軍心士氣，已協請海巡署支援搜救任務，針對海面找尋有無飛機殘骸、油漬等跡象；另在路面上，由花防部官兵持續在海岸旁以定點與巡邏方式，搜尋漂流物，絕不放棄任何希望與機會。

未免官兵連日辛勞投入搜救行動，黃曙光也前往空軍救護隊慰勉，代表蔡英文總統及國防部長嚴德發，慰勉官兵日以繼夜，投入搜救任務所付出的辛勞與努力，期許大家持續投入搜救行動，全力以赴。此外，黃總長也前往探視蔣上校的家屬，轉達蔡總統、嚴部長的關懷之意。

(中時新聞網)