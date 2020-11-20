現代許多女性婚後要兼顧工作和家庭，因為勞心勞力而看起來憔悴許多，但有些女人就算婚後依然充滿魅力，星座運勢網站「星座巫師」分享以下四個星座女，就算結婚還是不會放棄自己的夢想和興趣，懂得疼愛自己，活出光環、魅力四射！
▍1.白羊座
白羊座的女生個性很開朗樂觀，不太會糾結在小事情上，活得非常大而化之，而且不太會耍心機，跟他相處很單純、很快樂，婚後他們依然如此，維持一顆赤子之心，所以就算結婚了依然耀眼動人，充滿吸引力。
▍2.雙魚座
雙魚座的女生婚後依然充滿魅力，因為他知道愛情和婚姻不是他生命中的全部，婚後他依然會和朋友聚餐逛街，也不會放棄興趣和夢想，他的狀態甚至看起來比未婚時還要更好。
▍3.射手座
射手座的女生婚後絕對不會變成黃臉婆，因為他們把保養和打扮視為讓自己開心的方法，他們絕對不是為了討好老公才把自己弄得美美的，射手女婚後依然熱愛自由，又把自己裝扮得優雅又得體，因此婚後依然魅力四射。
▍4.水瓶座
水瓶座女生對自己的生活水準要求很高，他們很清楚自己想要過怎樣的日子，結婚對他來說只是多了一個人生伴侶，不會為此犧牲自己的夢想和興趣，這樣的水瓶女在許多人的眼中顯得十分耀眼有魅力。
文章來源：星座巫師
(中時新聞網)
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