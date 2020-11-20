27歲女星孫怡4年前認戀《六弄咖啡館》男星董子健，2017年兩人閃婚，9月生下一女，最近孫怡和參加《中國好男兒》出道的金瀚演出古裝架空甜寵虐戀大戲《今夕何夕》，改編自作家時久的小說《玉昭詞》，挾著有原IP之勢，開拍時已有很高的討論度。原作中男女主角之間彼此相愛的甜蜜、因誤解而分開的揪心，甜虐交織的劇情令許多粉絲傾醉不已，加上男女主角演技都頗受認可，讓這部劇更加令人期待。

《今夕何夕》講述女將軍冬月（孫怡 飾）在與定遠侯的叛軍對戰中命危，幸好得到幫助、回到八年前，不過是以蓮身重生。憑著前世留下的記憶，女扮男裝做出「預言」，得到三皇子賞識而入職太史局，想藉此逆轉定遠侯的叛亂。過程中，冬月漸漸發現「奸臣」馮夕似乎並非可惡之人，但有時候的做法又讓她無法認同。在誤會堆疊下，冬月做出了讓自己後悔的決定，因此又想回到過去、改變命運。

清雅的孫怡自小學電子琴、鋼琴，培養出恬靜的氣質。在2013年投身表演後，積極磨練演技，以電影《歡•愛》獲得上海國際電影節亞洲新人獎的最佳女演員和第11屆華語青年影像論壇的年度女演員。而男主角金瀚本身自帶亦正亦邪的魅力，除了演過《錦繡未央》叱雲南、《楚喬傳》趙西風、《鶴唳華亭》蕭定棠等反派之外，也曾與趙麗穎飾演《你和我的傾城時光》的男女主角，該劇讓他聲名大噪，一躍成為人氣演員。

冬月與馮夕這對「月夕CP」，走的是經典浪漫愛情路線，但混亂的時局與立場的對立，為他們的情感生出許多變數。而冬月幸運地能多次讓人生重來，給了劇情更多發展的空間，以及讓人看到，同一件事以不同方式來處理，或許能有更圓滿的結局。

《今夕何夕》從2020年11月27日起，每週在中華電信MOD戲劇199→追新劇區上架。

(中時新聞網)