新北市鶯歌區西鶯里今舉辦老人共餐活動，有180位長者共同參與，新北市長侯友宜也到場共餐，幫長者夾菜、慶生，他指出新北市每月多出3000位65歲以上長者，2025年就會進入高齡化社會，如今鶯歌已達成里里有銀髮俱樂部的目標，市府會繼續推動新北動健康，希望以運動代替醫療，倡導高齡友善環境。

東鶯里長蘇炳輝表示，里內已連續4年舉辦老人共餐，所有共餐經費都是自籌，除了有善心捐款外，里內的中國砂輪企業也年年贊助響應，鄰里志工也會自製黃金泡菜、普洱茶茶葉蛋自銷，每次共餐都是志工烹煮，有八菜一湯、甜點、水果。不過今年受疫情影響，共餐曾中斷一陣子，直到7月才恢復每月活動。

侯有宜表示，新北市目前高齡人口已達61萬人，為了迎接高齡化社會到來，市府近年來積極推動銀髮族俱樂部政策，鶯歌現已達成里里有銀髮俱樂部，共餐據點也有23處，社區內有整合型長照服務，長輩在此就養、樂活相當舒適。他也開玩笑稱「美國總統77歲仍一條活龍」，鼓勵里內長者身體要顧健康，77歲仍有機會出來參選總統。

鶯歌區公所表示，目前鶯歌全區20里共有22個銀髮俱樂部，每月可提供6600人次的長輩服務，全區參與人數最多的老人共餐就在東鶯里，長者除了可以透過共餐走出戶外，也可增進鄰里互動，多走動對長者的身心狀況都較好。

(中時 )