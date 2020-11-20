資通(2471)協助電動機車龍頭Gogoro導入ciMes製造執行系統，不只串接整合硬體數據，並打造一個具整合、發展性的智慧平台，讓工業4.0的概念與元素在未來能夠在此平台上得以延伸運作。

Gogoro指出，面對日益嚴峻的碎鏈生產競爭下，要成功帶領產業就必須打造出一個符合新世代生產思維的核心平台，資通ciMes在產業適用性上相對較高，可以做到IT(Information Technology；資訊科技)與OT(Operation Technology；營運技術)雙向控制的整合、製程配方管理、即時SPC(Statistical Process Control；統計製程監控)等，在硬體設備控制、資料蒐集分析，與產品成品半成品測試、管制上有很大幫助。

ciMes協助Gogoro突破MES對自動化生產設備的控制限制，讓Gogoro新一代智慧電池每一個都可以帶著完整生產參數，以及物料履歷等詳細產品資料產出，能針對產品出貨品質做出最嚴密的把關，並能同時針對各市場客戶需求，生產出不同配方的產品。

在ciMes的管控下，每小時生產速度超越前一代大電池，可日產出1,200顆的量產規模，生產效率提升超過50％。透過建構智慧化產線，也大幅度減少以往需人員手動檢核、對帳作業的資料錯誤，物流及資訊流的匹配正確度幾乎達到100％。

(時報資訊)