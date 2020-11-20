不少情侶愛得濃烈時，會在大眾之下不顧他人眼光做出親密舉動，一名網友日前公布一段手機拍攝的影片，影片中一對男女面對面坐著，女生雙腿纏在男生腰際，男生坐在地上，雙手不時摸女生屁股，兩人一邊聊天，一邊摟摟抱抱、親嘴，影片長度約4分鐘，短時間即吸引大量關注，僅一天就累積1.1萬個讚。

該網友昨天（20日）在臉書「爆料公社二社」發出影片，深夜街頭，影片中一對情侶面對面跨坐，女生穿著白色上衣、超短短褲，跨坐在男生身上，兩人過程中不斷蠕動，有時親密擁抱、撫摸彼此，有時還會接吻，害羞畫面吸引路過的人關注，該網友也寫道「小朋友大半夜的地上很冷，柏油路又硬，沒錢跟哥哥說，哥借你們800塊錢。」

一對情侶在深夜街頭面對面疊坐在路上，影片在網路上引發熱烈討論，（圖／翻攝自爆料公社二社）

影片短短一天吸引1.1個讚數，留言數高達1900多則，有網友說這對情侶應該在家中做親密行為，不該在地上，「有這麼想當街友？」讓人觀感很不好，「如果女生是我女兒，我一定氣死。」

一對情侶在深夜街頭面對面疊坐在路上，影片在網路上引發熱烈討論，（圖／翻攝自爆料公社二社）

也有人認為po影片的網友大驚小怪，留言說「大半夜的只是抱抱親親，沒影響別人就好了」、「誰熱戀不是這樣？是在羨慕嫉妒恨？」

(中時新聞網)