台北地院審理立委集體貪汙案，今提訊涉貪金額2580萬元最高的綠委蘇震清。蘇否認犯罪，維持「借貸」辯詞，甚至質疑檢方偵訊關鍵錄音遭人為變造；檢方則反批蘇及律師團未查證，陷入自我想像，不只汙衊調查團隊，更打擊整個司法。

台北地院20日審理立委收賄案，提訊被羈押的立委蘇震清（見圖）。（郭吉銓攝）

蘇震清就激動表示，他從政30年沒收賄賂或紅包，問心無愧，本案偵辦期間卻一直有不實訊息流出，讓媒體報導抹黑，對他未審先判。他願意接受最嚴厲的檢驗，但必須是公平正義的司法審判，律師調閱偵訊錄音卻被刁難，內容也憑空消失，懷疑遭到變造，用來羅織他的罪名，比白色恐怖更甚。

蘇強調，他跟李恆隆的借貸，主要是用於鋪陳選舉，早在3年前就還清，他有問過要不要簽契約，李說朋友間互相信任不需要，也從不收利息，因此只有口頭約定，他也沒辦法給利息，但基於誠信原則，他有簽支票供李擔保，曾因資金周轉問題一度延票，從沒隱藏與李的金流。

蘇說，他每天從屏東通勤立法院上下班，5點10分起床、40分出門，12年來都如此，妻子不管他的金流，為方便調用資金，才把借來的錢入台北助理帳戶，絕不是要規避法律責任。

蘇的律師團說，接受陳情開公聽會、協調會不是立委法定職務，立委與經濟部官員沒有從屬關係，官員不一定照立委建議行事，無論以「法定職權說」或「實質影響力說」，蘇震清所作所為都不構成《貪汙治罪條例》定義的職務行為。

律師團並指，檢方起訴的主要根據是李恆隆自白，但李羈押前後的供詞南轅北轍，很可能虛偽供述；其中，8月10日李的偵訊錄音有長達43分鐘雜訊屏蔽，其他關鍵偵訊錄音也有類似狀況，送專業機構鑑定後，確認經人為變造，相信檢方不會做這種事，但到底是誰，或只是設備問題，一定要調查清楚。

律師團說，由於錄音有問題，李恆隆究竟是因身體狀況求交保，或與檢方有「利益交換」，都無法確認，難認李的自白出於自由意志，因此爭執李遭押之後供詞的證據能力。

檢方反擊，變造錄音是嚴重的誤解，蘇震清及辯護律師得知錄音有問題，未向檢方查證，就陷入自我想像，在公開法庭上指控，不但汙衊調查團隊，更打擊整個司法。檢方偵辦有重大影響力的立委，過程如履薄冰，「不可能拿石頭砸自己的腳」。李恆隆當天應訊時，現場有3位辯護人陪同，檢方另也有獨立錄音設備，都可證明沒有不當取證、利益交換或惡意逼供。

檢方並表示，檢方肩負維護我國民主法治價值的使命，歡迎辯護律師團挑戰，但希望回歸理性討論，而不是潑髒水；可能因為台北地檢署案件多，偵訊設備過度使用才出問題，希望藉此喚起社會及立法院的注意，協助檢方提升相關設備及蒐證工具。

(中時 )