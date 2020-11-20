屏東縣議員王景山在2019年11月間到台北地檢署抗議立委蘇震清涉誠美材掏空案，分別被前立法院長蘇嘉全、蘇震清叔侄控告誹謗，蘇震清並控告王景山違反《公職人員選罷法》意圖使人不當選，台北地檢署偵查後，認定蘇嘉全提告部分構成誹謗罪，將王景山起訴，蘇震清提告部分，檢方則認為王沒有實質惡意，不起訴處分。

檢調2019年4月間偵辦葉美麗涉嫌誠美材掏空案，有週刊報導蘇震清另外有私下購買郡宏光電股票，捲入誠美材經營權糾紛。王景山等人認為蘇震清涉嫌內線交易。

王景山在2019年11月28日帶著近百名屏東鄉親到台北地檢署門前抗議蘇震清涉內線交易。王景山當時公開表示「我們要告訴蘇嘉全：你違法，你喬司法，讓蘇震清敢違法、敢內線交易，那麼，你又能夠隻手遮天，能夠讓蘇震清可以無法無天…希望北檢可以趕快硬起來，趕快辦蘇震清的誠美材案…」。

蘇嘉全及蘇震清都對王景山提告誹謗，因當時正逢第9屆立委選舉，蘇震清除了控告王景山誹謗罪，還控告王違反公職人員選罷法的意圖使人不當選。

北檢偵查認為，王景山稱蘇嘉全干涉司法的部分是不實指控，將王景山起訴。不過，蘇震清控告的部分，檢方則認為王景山是轉述公眾皆知的媒體報導，不是憑空捏造，而且有相當理由確信傳播的言論是真正，誠美材掏空案確實在偵辦中，王景山本於合理懷疑作出評論，沒有誹謗犯意，因此不起訴處分。

(中時 )