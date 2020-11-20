空軍第五聯隊上校飛官飛官蔣正志駕駛F-16戰機失聯，參謀總長黃曙光上將今日前往花蓮督導搜救任務，召集陸、海、空三軍與海巡署，瞭解蔣正志上校最新搜救進度，再次強調要用盡所有方法，找回飛官與F-16戰機（編號6672）。

《軍聞社》報導，黃曙光要求空軍出動P-3C反潛機在海面上500呎進行搜索，隨後，透過海軍船艦聲納系統，確認飛機可能的位置，最後將資料整合後，透由民間「奧黛麗絲號」執行打撈作業。

黃曙光表示，此次任務攸關軍心士氣，已協請海巡署支援搜救任務，針對海面找尋有無飛機殘骸、油漬等跡象；另在路面上，由花防部官兵持續在海岸旁以定點與巡邏方式，搜尋漂流物，絕不放棄任何希望與機會。

黃曙光並前往空軍救護隊慰勉，代表三軍統帥蔡英文總統及國防部長嚴德發，慰勉官兵日以繼夜，投入搜救任務所付出的辛勞與努力，期許大家持續投入搜救行動，全力以赴。此外，黃曙光也前往探視蔣上校的家屬，轉達蔡總統、嚴部長的關懷之意。

(中時 )