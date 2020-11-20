資深藝人曹西平入行近40年，累積不少膾炙人口的作品，也擁有一票死忠粉絲力挺，不過難免遭酸民留言嘲諷是「過氣藝人」，讓他難掩怒火反嗆：「沒有家教的人，父母親都沒有把你們教好」。

曹西平表示每當被嘲諷是「過氣藝人」時，就替這些酸民感到悲哀，認為這些人都是沒有家教的人，才導致身心靈不正常發展，但最感到疑惑的是既然嘲諷他是過氣藝人，卻為何要時刻關注他的動態，曹西平強調要經過多少大風大浪，才能在演藝圈屹立不搖，對於自己60幾歲仍是媒體關注焦點，依舊有人邀約上節目，甚至還被越罵越紅，粉絲更是橫跨數個世代，讓他驕傲表示：「過氣老藝人絕對不是浪得虛名，是真正的實至名歸，而且還是上過老三台碩果僅存的歌星」。

曹西平強調除非退休了，否則會一直存在演藝圈中，對於只會嘲諷人的酸民，他則是怒嗆：「謝謝這些爛嘴巴的酸民詛咒，過氣老藝人迴向給你們，希望你們都不會過氣，因為過不了氣就已經斷氣了，嘴巴不好被接走了」。

對此網友紛紛留言：「沒素質的人不要理會，他們連節目都沒上過是在酸什麼」、「老藝人在當年都是非常有實力有本事」、「老藝人還能在節目上亮相也是很厲害的，再怎樣也比只會當酸民的強太多」。

(中時新聞網)