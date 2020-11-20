秋鬥遊行11月22日下午登場，主題為「反毒豬、反雙標、反黨國」，曾多次表明反對萊豬進口的苗栗縣長徐耀昌，20日表示，當天有重要行程不克出席，但會由副縣長鄧桂菊代為參加，進口萊豬讓全體國人恐慌，呼籲民進黨善用執政能量取得雙贏，告訴老百姓要如何預防吃到萊豬。

秋鬥遊行本周日將從凱道誓師出發，行經立法院抵達民進黨黨部，集結勞工、環保、食安、土地正義、言論自由等40多個鬥陣團體，預估將有破萬人上街遊行，是秋鬥舉辦30年來最大規模，也被視為蔡英文總統連任後，第一場大型抗議活動，反對萊豬進口是重要訴求之一。

響應秋鬥遊行，國民黨主席江啟臣串連藍營各縣市地方首長拍攝宣傳短片，呼籲支持者們22日走上街頭，向民進黨政府表達抗議的心聲。預告當天從歷任黨主席馬英九、朱立倫、吳敦義，到侯友宜等國民黨籍縣市首長都將上街。苗栗縣長徐耀昌20日指出，遊行當日因有重要行程，將由副縣長鄧桂菊代為參加。

對於秋鬥遊行，徐耀昌表示，早期當立委期間，推動台灣加入世界組織是不可倖免的，但以世界貿易組織來說講求公平性，要加入這些組織就要貿易對等，他國輸入台灣的產品，台灣也必須接受他國的產品，但是進口萊豬已經引起社會大眾恐慌疑慮，執政當局應善用執政能量取得雙贏。

徐耀昌說，進口萊豬對國民健康安全有影響，讓國人產生諸多疑慮，不得罪美國，萊豬進來後，老百姓又要如何預防誤食，執政當局應「好好加油」。

(中時 )