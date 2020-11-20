鄭元暢個人Youtube頻道「不專業廚房」系列影片，上週邀請到首位男嘉賓信，意外發現信相當會做菜，個性阿莎力中帶細心、也有幽默感，兄弟氛圍的廚房也獲粉絲迴響。本週推出最新一期，平時高大時尚帥氣的「北二高」二人，私下相處模式超幼稚，不是猜拳吃辣椒，就是在廚房High玩隔熱手套你丟我撿遊戲，讓工作人員看不下去。

節目一開始，鄭元暢就大放厥詞說，不專業廚房就是要喝酒，沒想到馬上被信吐槽「只準備一瓶紅酒，瞬間就喝完了，是怎麼能喝ㄎ一ㄤ？」面對一直碎念的信，鄭元暢立刻搬出米酒和酒精，讓信只好絕口不提「沒酒」這件事。

做菜過程中可見兩人不做作好交情，像是進行到一半沒話題可聊，兩人都表示「朋友之間是可以空白可以冷場的，不需要硬找話題！」果然節目且保留了兩人「無聲勝有聲」的片段，這些自然的互動才正是「不專業廚房」吸引粉絲看的原因。本來預計做完「明蝦義大利麵」後還要做一道甜點，但這道義大利麵屬於「功夫菜」，耗時非常久，兩人甚至臨時決定試吃完直接收工。「鄭元暢之不專業廚房」每周五晚上8:3更新。

(中時 )