為凸顯對新住民權益重視，立法院今天舉行「台灣新住民權益發展促進聯盟」成立大會，吸引跨黨派立委參加。聯盟發起人、民進黨立委羅美玲表示，未來會努力使新住民安心生活在美麗的台灣。聯盟榮譽會長、立法院副院長蔡其昌則說，從上屆的立委林麗蟬、到本屆的立委羅美玲，只要有關新住民權益問題，行政、立法部門都照單全收，因為沒有做好新住民議題做好，台灣就不能稱之為進步的國家。

台灣新住民權益發展促進聯盟表示，新住民在台人數已突破56萬人，若加上40萬餘的新住民二代，將有近100萬人口，對台灣社會、經濟、文化等層面的影響力持續增長，為促進台灣新住民福祉，並就新住民議題進行議題進行跨黨派交流，確立友善新住民的政策方針，並敦促政府務實施政，因為成立「台灣新住民權益發展促進聯盟」，以有效增進新住民福利，加強與新住民所屬的外交、經貿、文教、交流與合作。

來自馬來西亞的羅美玲也說，56萬人還不包括在移民署成立前就來的大馬新住民，這些人約有7、8萬人都沒有計算在新住民行列 。對於跨黨派許多立委及行政首長出席關切新住民權益，她要表達感謝，未來聯盟也會努力，希望新住民可以安心的生活在美麗的台灣。

蔡其昌在致詞時，一度脫口而出，把「新住民」說成「原住民」，他說可見自己有多緊張，他並爆料，其實會講錯，都是被立法院祕書長林志嘉影響，林志嘉把活動說成「原住民」，還被他當場糾正，沒想到自己一開口也說錯。他表示，他從政早在10幾年前就在選區成立新住民社團，當時還沒有這麼多人重視新住民議題，但今天如果新住民議題沒有做好，台灣就不能稱之為進步的國家，政黨也不能稱之為進步政黨。

內政部長徐國勇則說，台灣最美麗的風景就是多元，有新住民朋友，台灣就是多元色彩的。政府向來重視新住民權益，也由移民署提供相關服務，新住民基金會成員的調整，也會增加新住民的代表。上午的成立大會，除了新住民社團代表外，還有包括外交部、教育部、僑委會、陸委會、海基會、衛福部代表出席，過程相當圓滿順利。

(中時 )