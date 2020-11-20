前國家教育研究院院長、中央大學學習與教學研究所特聘教授柯華葳過世，享壽67歲，她曾力推閱讀教育，桃李遍及教育界。

柯華葳是台灣推動閱讀教育的重要推手，昨天傳出過世消息後，不少教育界人士在臉書（Facebook）等社群軟體哀悼，追憶柯華葳生前事蹟。

柯華葳在國教院長任內，曾與教育部合作推廣中小學晨間閱讀，她認為晨讀最大的好處，就是讓孩子「一早就靜下來」，那怕閱讀時間只有短短10分鐘，都能增強一整天的學習成效。

柯華葳主張閱讀教育的重點不是「教」，而是要讓學生喜歡上閱讀，避免提供制式化摘要，讓學生背標準答案，失去思考、自學的機會，把閱讀當成功課，反而產生反感。她感嘆小學推動閱讀教育有成，但很多學生上了國高中以後，因升學壓力失去閱讀的興趣，國中生上圖書館的借閱量，遠低於小學生。

前國教院副院長曾世杰表示，課綱微調爭議時，柯華葳成為「一級戰犯」，經常被立委和反課綱團體指著罵。許多人都知道她是在幫決策者背黑鍋，但她絕不花時間抱怨，再大的壓力或委屈，也能優雅以對，「身心強健，是她領導力的重要基礎」。

曾世杰也提到，柯華葳很愛美，國教院大門口原本有個紅色跑馬燈，是她最恨的東西；看到國小大片綠色操場上養了可愛的羊，也想在國教院養幾隻。後來柯華葳爭取到經費，建置戶外教育園區和藝文中心，讓每一個到國教院受訓的校長、主任、教師，都能有時間和美麗的環境及藝術品相處。

成大副校長林從一聽聞柯華葳去世消息，在臉書上直嘆：「能不能取消2020年。」他形容柯華葳是一個無可救藥浪漫的人，對教育有無比熱情，曾把母校西雅圖華盛頓大學灑落地上的櫻花撿起寄回台灣，與親友分享西雅圖的春天。今年4月，林從一去華盛頓大學一趟，回台不忘和柯華葳報告花訊，「沒想到花沒看到，柯老師卻先走了」。

前全國教師工會總聯合會理事長劉欽旭接受中央社電訪表示，7月才邀請柯華葳到幹部訓練演講，分享國際閱讀教育的方向，那時她還神清氣爽，沒想到幾個月就傳出過世消息。

全教總在各種大小教育會議中，時常與柯華葳互動。劉欽旭說，柯華葳重視專業，對教師組織沒有太多的立場或先入為主的觀念，如有意見不同處，總是能回歸議題本身，以溫柔但清晰、有條理的論述，並引據國內外學術研究表達立場，「不會跟你閃來閃去」。如今傳出去世的消息，劉欽旭不禁感嘆，教育界失去了一個可以對話的人。

根據中央大學學習與教學研究所網站資訊，柯華葳是美國華盛頓大學教育心理所博士，曾任台北市金華女中教師、中正大學通識教育中心主任等職務。研究專長包括應用潛在語意分析發展電腦化摘要寫作學習評量、華語文為第二語言的數位學習、閱讀障礙學童閱讀理解歷程等。

(中央社)