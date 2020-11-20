日經在周五上午出現連續第三個交易日的下跌，國內新冠疫情的再起，添加了投資人對新一波封鎖措施的擔憂。

周五上午日經225指數一路低走，午休後跌154點或-0.6%，為25479點。東證一部指數午後跌2.0點或_0.12%，為1724點。

此前新冠疫苗的開發進度和正面測試數據，讓日經指數在本周二來到近29年的高點。

然而該樂觀情緒很快地消退，本國新冠確診數的不斷飆高，顯示在疫苗可以廣泛地供給民眾之前，日本經濟可能會進一步弱化。日經指數本周周線正走在上漲0.5%的路途。

歐美各國衛生主管單位正在推出新的社交限制，以遏止疫情擴散，這也是投資人開始從高點套利的另一原因。

據日經新聞報導，特斯拉有意進軍家庭冷氣空調市場。日本空調設備大廠大金受衝擊，午後股價跌3.7%，為日經前30大表現最差的個股。

日立金屬漲9.5%。日經新聞報導指出，母公司日立已經開始接受該金屬場的收購報價。

日經前30大表現最佳的個股為軟銀上漲2.5%，次為村田製造漲1.4%。

日經上午交易總股數為4.4億股，過去30日的日均交易量為11.5億股。

(時報資訊)