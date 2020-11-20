美國上周初次請領失業給付人數意外增加，或許反映出新實施的防疫限制措施可能已觸發新一波裁員潮，恐使勞動力市場復甦進一步放緩。

美國勞工部周四公布，經季調後上周（截至11月14日）初次請領失業救濟金人數較前一周增加3萬1,000人，為74.2萬人，是5周以來首度增加，並超出市場預期的70.7萬人。

此外，上周初領失業救濟金人數4周均值為74.2萬人，較前一周減少1萬3750人。截至11月7日止當周，美國續領失業救濟金人數較前一周減少42.9萬人，為637.2萬人。而未經調整的請領人數增加1萬8344人，為74萬3460人。

這個勞工部周四發布的每周請領失業給付報告，是反映美國經濟體質最即時的數據。

該報告亦顯示截至10月底，至少還有2030萬人仍在請領失業救濟金，恐將危及美國脫離疫情衝擊的復甦步伐。受新冠肺炎疫情打擊，美國正陷入自「經濟大蕭條」（The Great Depression）以來最嚴重衰退。

另有數據顯示，當兩項聯邦政府撥款的援助計畫在聖誕節翌日到期時，美國約有1200萬人將於下個月起失去救濟。而儘管共和與民主兩黨本周將重啟協商，但新一輪對企業與失業者提供援助的方案仍難以在此之前達到。

由於美國的染疫確診數與住院數狂飆，目前為止至少已有22個州發布新的公衛強制令，進一步收緊社交聚會與非必要商業活動的限制，料將使美國的就業復甦前景蒙上陰霾。

(時報資訊)