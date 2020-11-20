記憶體模組廠十銓(4967)持續攻電競領域，看好電競設備升級需求，推出雙系列記憶體新品搶市。十銓也看好第四季消費市場新品齊發，將力拱記憶體需求不墜。

十銓發表ZEUS系列電競記憶體，分別為T-FORCE ZEUS U-DIMM桌上型及SO-DIMM筆記型電競記憶體，兩款皆採用嚴選高品質IC製成，亦提供高達單支32GB的優異規格及不同頻率選擇。

十銓指出，T-FORCE ZEUS U-DIMM電競記憶體專為玩家打造，融入T-FORCE專有的特殊圖騰，採用高品質IC，具高達單支32GB超大容量，且提供DDR4 2666至DDR4 3200的頻率供玩家選擇，同時並支援O.C Profile一鍵超頻，告別繁瑣的BIOS超頻設定，無論是Intel或AMD平台皆能輕鬆升級。

十銓第三季受到記憶體跌價影響，單季轉虧，前三季稅後純益仍年增2.4倍，每股純益1.74元。第四季消費旺季可望支撐銷售成績，公司預期2021年上半年伺服器需求若回歸常軌，將有助產業重回景氣正向循環的榮景。

此外，第四季記憶體價格跌勢趨緩，公司營運可望逐步回溫。

展望第四季，十銓指出，疫情仍影響記憶體IC需求佔比最大的伺服器，惟第四季起，iPhone 5G/ARM核心Mac筆電的發表、Chromebook持續熱銷、PS5/Xbox Series X陸續上市，加上AMD/NVIDIA次世代顯卡，在消費市場上力拱記憶體IC需求不墜。十銓本季將優先維持銷量，並衝刺高規高單價產品，以提振整體利潤率。2021年第一季至第二季間伺服器需求若回歸常軌，將有助產業重回景氣正向循環的榮景。

(時報資訊)