「琉璃工房」創辦人、金馬獎最佳導演張毅本月1日病逝，享壽69歲。20日上午10點在佛光山台北道場舉辦《永遠沒有來不及的愛》追思紀念會，並首度曝光張毅生前最後影像，在逝世前2個月仍憂心文化傳承，特別抱病錄影，謙虛說道：「這一路下來我自己很慚愧，但我們會全力去做」。遺孀楊惠姍則在追思會上，公開她寫給張毅的家書《燈開著》，用字真切動人，展現不捨心情；女兒張源則在台哽咽致詞，緬懷父親。最後家屬站在台前，上百名親友則依序獻花，雙手合十向楊惠姍和張源等家屬致意，送上安慰的擁抱，一同送別張毅最後一程。

張毅為了在影片上呈現元氣模樣，楊惠姍還特別為他上妝，讓氣色好一些。他坦言文化是一件很深沉的事情，「我自己不是文化專家，談中華文化，素養也不夠，但為什麼我老愛談文化這個題目，主要是因為對整個社會經常有一種不安。電影11年、琉璃工房33年，這一路下來我自己很慚愧，我努力希望每一件做的工作是能夠改變這個社會的態度，並讓社會價值觀念提升，也讓我們有信仰。」

女兒張源哽咽致詞，緬懷父親。（圖／吳松翰攝影）

遺孀楊惠姍在追思會公開寫給張毅的家書。（圖／吳松翰攝影）

楊惠姍與前來悼念的親友及李行（右圖）擁抱致意。（圖／吳松翰攝影）

他自認能力微薄，也不認為自己可以扛得住這個大旗，「雖然不太容易，但是我們全力去做，琉璃工房希望能永遠改善人心、改善社會。長期而言，我們做了很多努力，說不定是自以為是、瞎子摸象，摸到哪裡算哪裡，但是在我出生在戰後的這個年代，其實對民族未來充滿憂心，今天還有誰是關心所謂的文化，我想大概只剩下我們這些沉重包袱在身上的這一代吧。」

楊惠姍率家屬向前來悼念的親友致意。（圖／吳松翰攝影）

楊惠姍擔心情緒潰堤，因此以文字抒發思念之情，她寫道「謝謝讓我的人生不一樣」，憶起最後一次2人經過陽明山、北投到天母，沿途生病的張毅一直說想看竹子，還問「不是要帶我去看竹子嗎？」讓楊惠姍也難受表示「我多麼想帶你去，可是不行啊」，最終沒有成行，是張毅生前的遺憾。追思會上也放上夫妻倆的生活點滴合影，「這段時間整理我們的照片，你不是在旁邊看著我，我一面看一面哭，再也不會有這個畫面了，雖然大家都會說，他還是在妳旁邊看著妳，在妳背後陪著妳，但是就是不一樣啊，我再也摸不到你，我想抱你親你啊」，文字搭配《玉卿嫂》的配樂，深厚感情讓全場感動不已。

張毅追思紀念會全景。（圖／吳松翰攝影）

旅居美國的女兒張源則哽咽說道：「看到你們的淚眼，我想我爸爸應該會皺著眉頭，用一種心疼又有一點想安慰大家的表情說『到底怎麼回事呢？』」她形容張毅是個謙和有風度、努力為大家著想的人，並猜想張毅現在應該坐在西方極樂世界的圖書館裡，不停止閱讀，也不停止學習。最後張源感謝在場親友：「謝謝大家今天來，跟我的家人一起，禮讚父親這與眾不同的一生，我們全家會一起帶著父親的精神與信念，自在前行」。

追思會由作家蔡詩萍主持，現場以張毅最愛的竹子和他的筆墨真跡布置。導演李行曾說，張毅當時拍攝《玉卿嫂》相當要求細節，「為幾秒鐘畫面，每天從山上運竹子下來打光」。他生前人緣極佳，上百位親友包含導演李行、侯孝賢、朱延平、王童、陳坤厚、知名監製廖慶松，以及藝人張小燕、陶喆、李興文、歐陽龍、李志希、李志奇、陳以文等人都出席追思會，而台中市前市長胡志強及夫人邵曉鈴、前台北市長郝龍斌及夫人高閬仙也都上台致意，追憶友人。

(中時新聞網)