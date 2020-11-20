誠品生活（誠生）在香港的第5家正式店點荃灣店19日開幕。此店原是去年8月開展的期間限定店，耕耘逾一年以來受當地讀者歡迎，決定轉為正式店點全新開幕，不僅書區擴大近一倍，也緊扣荃灣新舊共融的社區特色。

誠品荃灣店精選6家台港生活品牌進駐、新設風格文具館，也帶來在台灣廣受好評的「故事大飯店」，打造全港首個大型兒童繪本互動展，邀請孩子最愛的佩佩豬和威利等人氣繪本角色進駐主題房，和大小朋友一同歡度聖誕新年佳節。

誠品董事長吳旻潔表示，誠品將持續以更多元靈活方式加速展店。在香港，誠生已陸續在荃灣D．PARK愉景新城、屯門V-city、尖沙咀K11 MUSEA開展「期間限定」店，深度融入社區民眾日常文化生活。繼今年9月新展誠品書店奧運店之後，再將期間限定店荃灣店擴大經營為正式店。

已推動三年的誠品全通路服務也在台灣逐步成形，期提供會員無縫接軌的服務。今年9月先推出全新「誠品人APP」，接著全新電商平台「誠品線上」將在12月開站，提供讀者虛實整合的體驗。

明年誠品在台灣還有1～2家規模較大的新展店計畫，並將積極開展社區模組店。

(工商 )