全球第一場記憶體改裝大賽登場，2020曜越記憶體MOD改裝達人爭霸戰．第一季正式啟動，曜越（3540）號召全球8位改裝高手改造TOUGHRAM鋼影電競記憶體。

曜越指出，第一屆《2020曜越記憶體MOD改裝達人爭霸戰．第一季（2020 Thermaltake RAM MOD Invitational Season 1）》已在19日正式啟動，相關的預測投票活動將從11月23日開始延續到12月7日，最終投票為期三周將自12月25日開始，最後結果預計2021年1月公布。

曜越記憶體改裝比賽力邀來自菲律賓、西班牙、泰國、馬來西亞、澳洲、英國、義大利及美國共8位改裝高手來參加比賽決戰高下。選手將在一個月的期限完成記憶體散熱片改裝，本次競賽產品以TOUGHRAM鋼影電競記憶體為核心，重點參賽規範包含限使用曜越TOUGHRAM鋼影記憶體、記憶體需獨立展現，另規定作品不得結合主機板或安裝至電腦內部，至於評分標準則以曜越評審及專業改裝高手占70％，另Tt Community註冊會員投票數占30％。

為增加參賽動機，曜越也祭出重金，曜越指出最後《2020曜越記憶體MOD改裝達人爭霸戰．第一季》中獲得前三名的選手，將可獲得由曜越提供總計7,400美元的獎金！

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