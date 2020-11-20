台南市新化警分局逮捕陳嫌（右二），於車內查獲第二級毒品咖啡包150包。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市新化警分局於計程車內查獲第二級毒品咖啡包150包。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市新化警分局執行查緝掃蕩毒品，經長時間蒐證，19日夜間展開逮捕行動，跟監陳姓犯嫌搭乘計程車到永康區東橋一路附近，以兩車包夾，逮捕陳嫌，於車內查獲第二級毒品咖啡包150包，全案依毒品危害防制條例將陳嫌移送台南地方檢察署偵辦。

19日晚間有民眾以空拍機到警方執行查緝過程，將影片PO上臉書社團，引起網友議論，紛紛詢問發生什麼事，也有人幫忙回應是警察在辦案。

新化警分局表示，警方接獲線報，陳嫌持大量毒品，為了躲避警方查緝，以計程車代步，於是報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，19日晚間警方發現陳嫌再度搭乘小黃計程車出門，立即一路隨尾跟監，22時45分見時機成熟，兩車上前包夾並逮捕陳嫌。

警方在計程車查獲第二級毒品咖啡包150包，重達約1公斤，計程車司機表示完全不知情，陳嫌坦承毒品為其所有，警方將持續向上追查毒品來源。

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(中時 )