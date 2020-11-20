櫃買中心20日表示，明係事業公司（6804）已在20日送件申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。

根據櫃買中心資料顯示，明係事業公司成立於民國74年12月間，董事長為江永平，主要經營業務是自行車及零組件製造，送件時資本額為2億4,758萬元。明係事業去（108）年業績，營收20億8,390萬元，稅前盈餘7,068萬元，每股盈餘2.18元。

(工商 )