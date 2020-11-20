明係事業 20日申請登錄興櫃 12:502020/11/20 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心20日表示，明係事業公司（6804）已在20日送件申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。 根據櫃買中心資料顯示，明係事業公司成立於民國74年12月間，董事長為江永平，主要經營業務是自行車及零組件製造，送件時資本額為2億4,758萬元。明係事業去（108）年業績，營收20億8,390萬元，稅前盈餘7,068萬元，每股盈餘2.18元。 (工商 ) #事業 #櫃買中心 #申請登錄興櫃 #日送件申請登錄興櫃 #產業別 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 轉賣未上市櫃 股權移轉最省稅 04:102020/11/20 金融．稅務 《店頭市場》臺慶科申請上櫃 台灣精銳科技申請興櫃 08:352020/11/20 財經 教授逛魚港竟發現超稀有龍蝦 正式登錄台灣物種 07:512020/11/20 生活 1分鐘讀財經》半導體需求旺 13檔個股漲聲響起 08:132020/11/20 財經 《店頭市場》明係申請上興櫃 大恆資源12月1日創櫃板前籌資 14:322020/11/20 財經 採‧訪‧線‧上－準IPO抽抽樂 的賺錢美夢 04:102020/11/20 專題周報 基隆海神後海螫蝦 登錄新物種 04:102020/11/20 地方新聞 疫情拉警報 台股創高後翻黑 04:102020/11/20 證券．權證 創業家併松果購物 邁向集團化 04:102020/11/20 產業．科技 和泰組車隊 轉型移動服務企業 04:102020/11/20 財經要聞 財經熱門新聞 不瘋搶半導體 謝金河：大咖認錯了 回頭買「金城武 」 - 財經 大陸製造業將被印越取代？學者投書日媒：只是假象別信唱衰 - 財經 台幣漲到央行扛不住 金管會找壽險業出手救 - 財經 - 工商 不是陸品牌、特斯拉 大陸最暢銷電動車竟是美百年車廠 - 財經 他狠話「買下台積電」5年後輸到脫褲 爆陸半導體下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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