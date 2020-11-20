義联集團斥資約370億元（含土地建物、營運設備及內裝）投資興建，位於大高雄市中心黃金地段的大型開發案「義享天地」，融合酒店、購物、商辦、電影院及數位娛樂等，創下高雄商業開發史上最完整、最高金額與最大規模的投資案，對於長期以來沒有大型商業投資的高雄而言，可說是注入一股城市新活水，創造大量就業機會，帶動地方經濟，亦可以吸引更多的投資者前來高雄發展，共同努力改變高雄成為新面貌，跳脫傳統工業城市的刻板印像。

義享天地共分為A、B兩館，其中A館涵蓋「高雄萬豪酒店」與「義享時尚廣場」，總樓地面積約7.7萬坪，而B館總樓地面積約4.4萬坪。義联集團攜手萬豪國際集團打造的「高雄萬豪酒店」，共有700間寬敞舒適客房及套房，開幕時程一直以來備受消費者期待。高雄萬豪酒店今（20）日宣布，將於今年12月25日試營運。另外，義享時尚廣場則公布將於2021年3月20日開市營運，A館全館將於2021年4月3日正式盛大開幕。

高雄萬豪酒店是全台最大會議型國際觀光酒店，樓高31層，地下6層，擁有700間客房，客房空間介於14坪到98坪，有12種不同精美房型，均有落地大窗，視野開闊，可一覽高雄市中心的極致美景，完備的設施讓房客入住時感受尊榮與舒適。此外，高雄萬豪酒店會議廳與宴會餐廳空間更是南台灣首屈一指，分布於8樓至11樓，合計面積達9,100多坪。其中最大亮點是有超過千坪、挑高11米，豪華氣派的「萬享大宴會廳」，可容納約3,000人，裝置全台灣五星級飯店中最大的螢幕，提供最具氣勢的感官饗宴，尚有兩座空中禮堂及五間多功能廳，共可容納約1,500人。

雖然全球疫情仍舊嚴峻，但台灣防疫有成，看好這波國旅風潮，加上國內對於各類型高端宴會的需求，高雄萬豪酒店坐落市中心，地理位置得天獨厚，決定於年底前試營運，以高規格服務迎接新年跨年前第一波旅客。高雄萬豪酒店重新詮釋奢華定義，於11樓打造兩座台灣首見高樓空中世紀婚宴禮堂，以落地玻璃窗為牆，自然光線通透明亮，花園造景婚禮夢幻又浪漫。除此之外，高雄萬豪酒店全館大型主題餐廳高達12間，有自助餐、中餐廳、西餐廳、港式飲茶、日本料理、鐵板燒牛排館、和牛燒肉、輕食、酒吧、咖啡廳…等，還有米其林美饌，以及可環景俯瞰高雄城市景觀的空中酒吧，並於12樓打造全方位健身中心俱樂部，設施豐富多元，為台灣大型國際級酒店獨有的特色。

義享時尚廣場則以國際時尚精品、生活美學創意、親子育樂生活及特色美食文化為主要規劃方向。其中多元美食與主題餐廳總計就高達70多櫃，在品牌規畫方面，除了引進國際精品與專業設計師品牌，特別企劃全館約40％為高雄獨家概念品牌，並加以規劃「輕奢時尚」樓層，引領流行的新奢生活與符合新世代的個人特色風格；其它樓層並規劃主題式親子樂園，以繪本主題帶給孩子寓教於樂的環境，形成體驗與分享的氛圍，滿足全齡層消費需求。義享時尚廣場訂於2021年3月20日登場，屆時與萬豪酒店相互加乘，打造成為南台灣生活新地標，更期許未來吸引國內外商務、婚宴、觀光等各類型客人前來高雄，提升高雄之國際能見度。

未來待義享天地A、B兩館皆完工營運後，將可創造直、間接就業機會超過11,000人，預估每年可能增加政府稅收約10億元，帶動高雄的經濟發展，提升高雄的國際地位。

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