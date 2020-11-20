台北一名邱姓男子在交友網站上認識一名少女，兩人多次發生性關係，邱男趁機偷拍下女子裸照，某日兩人吵架，他將裸照公布到色情網站「Pornhub」上，還附上女子instagram社群帳號，女子事後發現有許多陌生網友私訊她，此事才曝光；台北地檢署今（20）日訊後依違反《兒少性剝削條例》等罪諭令邱男1萬元交保。

邱男在與少女曖昧時曾多次發生性關係，他還會拍攝少女的裸照自行觀賞，但某次兩人吵架後，他盛怒之下竟將裸照上傳至色情網站「Pornhub」上，還附上該女的Instagram帳號。不少網友看到照片後，到Instagram訊息該女，詢問是否為本人，該女這才發現自己裸照被外流，憤而報警。

邱男偵訊時坦承犯行，但強調自己是一時情緒失控，他還向檢察官解釋，他一上傳後就感到非常後悔，有立即將照片下架，但不確定是否有被其他網友下載散布。檢察官調查時發現，雖然邱男所上傳的裸照，先前都經過少女童燕拍攝，但他卻刻意擅自外流，影響少女身心甚鉅，行徑惡劣。檢方訊後依違反《兒少性剝削條例》等罪嫌諭令他1萬元交保。

(中時新聞網)