國民黨革實院長羅智強19日在臉書公開爆料，指中天新聞關台是「蔡英文總統的一石三鳥之計」、「行政院長蘇貞昌農曆年前後將要下台」。對此說法，國民黨台北市議員王鴻薇也認同，直言前行政院發言人丁怡銘下台後，已出現破口，萊豬進口及關中天政治責任誰負責？蘇貞昌無疑已面臨換照危機。

王鴻薇在臉書發文表示，關掉中天新聞台後，蘇貞昌也很快面臨自己的「換照」危機。內閣改組聲音早就已經出現，隨著萊豬和關中天的政治後座力發酵，再加上名列「最讓人討厭政治人物」，蘇貞昌能不能捱過換照考驗，變成未知數。

王鴻薇列舉蘇貞昌的換照考驗源自三大原因：

１，展現選總統強烈企圖心，犯下兵家大忌。蔡英文沒有把蘇貞昌做為接班人，黨內中生代又虎視耽耽，一個王爺就像鰲拜那樣的大權在握，功高震主，歷史上是沒有好下場的。

２，2022大選在即，要角逐百里侯者，候選人和派系需要資源，權力勢必需要重分配，不能由蘇系一手獨拿。

３，進口萊豬和關中天電視台，政治責任終須有人承擔。蔡英文不能迴避第一個關掉新聞台的總統定位，但不會因此下台，閣揆卻可以換人。

王鴻薇直言，蘇貞昌如果權力穩固，那麼丁怡銘也可繼續有「改過的機會」。但這次牛肉麵風波斷掉蘇貞昌左右手，絕對不是台北市長柯文哲有多厲害，而是民進黨內部的權力角力起了作用。

對於外界謠傳蘇貞昌將在農曆年前後下台，綜合媒體報導，蘇貞昌今受訪笑言，他沒有辦法看人生的劇本，但一定會全力以赴。

(中時新聞網)